Groot-Brittannië verbiedt homobekering, tenzij het met ‘wederzijdse instemming’ gebeurt

De Britse regering komt volgend voorjaar met een wettelijk verbod op homogenezing. Sommige kerken en organisaties willen duidelijkheid over de reikwijdte. Zijn pastorale gesprekken op basis van een bepaalde ‘bijbelse norm’ straks ook verboden?

De Anglicaanse Kerk steunt een verbod op homogenezing. In 2017 voerden demonstranten actie voor de acceptatie van homorelaties in die kerk.

Londen

De Britse regering wil bekeringstherapieën voor homo’s verbieden, maar tegelijk ieders persoonlijke vrijheid intact laten. Op praktijken die iemand bewezen beschadigd hebben, komt maximaal vijf jaar celstraf te staan. Maar ‘een volwassene die steun zoekt om celibatair te leven, is daar vrij in’, schrijft staatssecretaris van Emancipatiezaken Elizabeth Truss. ‘Ouders kunnen nog steeds hun kinderen opvoeden in de waarden van hun geloof en het eenvoudig uitdragen van een godsdienstige leer is nog geen bekeringstherapie.’

Om het verbod af te bakenen leent de regering een term uit de wetgeving tegen seksueel misbruik en huiselijk geweld. Seks tussen twee volwassenen met ‘wederzijdse instemming’ mag en dat gaat ook gelden voor therapie en..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .