Coronaregels in buitenlandse kerken: mondkapje op, mondkapje af, en het zingen dan?

In Nederland gelden op dit moment geen coronamaatregelen voor kerkdiensten, maar hoe zijn de regels voor religieuze vieringen in omliggende landen?

België

Mondkapjes zijn sinds afgelopen vrijdag weer verplicht in erediensten. Behalve voor personen die vanwege hun functie geen mondkapje kunnen dragen, zoals voorgangers en koorzangers. Kerkgangers zijn niet verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Maar vooral voor de mensen die in een koor zingen, geldt als advies om afstand te bewaren. Over samenzang wordt in het protocol van verschillende levensbeschouwelijke groepen en de Belgische overheid niets geschreven.

Duitsland

De maatregelen verschillen per deelstaat. Voorbije weken is veel gediscussieerd over het invoeren van een coronacheck in kerkdiensten, zoals die in Nederland geldt voor onder meer horeca. Zo adviseert de Evangelische Kirche in deelstaat..

