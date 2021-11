Evangelische Kirche is het oneens over ‘bijbeltekst’ aan koepel Berlijns slot

Binnen de Evangelische Kirche in Deutschland is heibel over de bijbels aandoende tekst rondom de koepel van het dit jaar opnieuw gebouwde stadsslot. De tekst zou het christelijk geloof alleenheerschappij toedichten.

Berlijn

De tekst staat in gouden letters van een halve meter hoogte op een blauwe rand onder de koepel van het slot. Het kasteel was het onderkomen van de Hohenzollerns, die koning van Pruisen en na 1870 keizers van Duitsland waren. De tekst werd in 1844 samengesteld door Friedrich Wilhelm IV, op basis van Handelingen 4:12 en Filippenzen 2:10. Vertaald luidt het: ‘Er is geen redding in een andere, noch is er een andere naam aan de mens gegeven, dan in de naam van Jezus, tot eer van God de Vader. Dat in de naam van Jezus alle knieën zouden buigen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn.’

Het Humboldt Forum, een multicultureel complex dat zich achter de façade van het slot bevindt, wil bij de tekst twee bronzen platen ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .