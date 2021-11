Onderzoek gestart in de VS naar de moord op dominee Joe Moore

Politie en justitie puzzelen over de reden waarom pastor Joe Moore werd doodgeschoten. Dat gebeurde zondag 24 oktober in Compton, in de Amerikaanse staat Californië.

Compton

Joe Reginald Moore (65) liep van de zondagsschool naar zijn Upper Room Christian Church toen hij om tien voor twaalf ‘s morgens werd vermoord. Het is niet zeker of dat de bedoeling was, zoals het Los Angeles County Sheriff’s Department stelt, of een vergissing, voortspruitend uit een afrekening in het criminele milieu of geweld tussen bendes.

Moore had vanuit zijn functie wel pastoraal contact met de onderwereld in zijn stad. Zijn familieleden, dochter Daney en zoon Damar, roemen hem op televisiekanalen als FOXNews 11 en ABC 7 als oprecht, geestig en zelfs ‘over-beschermend’ naar zijn familie en gemeenteleden toe.’ GoFundMe heeft inmiddels bijna 19.000 dollar opgehaald voor de begrafenis die 22.500 kost. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .