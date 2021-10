Streefdatum bekend voor fusie van de Nederlands Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Er is een streefdatum bekend voor de fusie van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: op 1 maart 2023 moeten de twee kerken, die in de jaren zestig scheurden, weer één zijn.

Elspeet

De afgevaardigden van beide kerken stemden zaterdag unaniem in met deze datum, mits dat organisatorisch mogelijk is. Vóór die tijd, in september 2022, moet eerst nog de nieuwe kerkorde definitief worden vastgesteld, inclusief het commentaar daarop uit de kerken. Inmiddels is er, zo constateert de regiegroep die de fusie voorbereidt, al een verregaande vorm van samenwerking; zo vergaderen beide kerken op landelijk niveau al veel samen.

De officiële kerkfusie plaatsvindt onder leiding van een nieuwe samenroepende kerk. Dat wordt de kerk van Zoetermeer, die tegen die tijd een samenwerkingsgemeente van vrijgemaakt, christelijke en Nederlands-gereformeerden vormen. Deze synode/landelijke vergadering blijft maar kort best..

