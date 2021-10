Eerste drie hoofdstukken nieuwe kerkorde fusiekerk vastgesteld

De drie meest bediscussieerde hoofdstukken van de kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn in eerste lezing vastgesteld.

De afgevaardigden van de gezamenlijke synode en landelijke vergadering stemden zaterdagochtend unaniem in met de hoofdstukken over de ambten en de gemeente. Hierover is tijdens vorige vergaderingen, drie en zes weken geleden, uitvoerig gediscussieerd. Dat leverde een aantal wijzigingen op, die nog meer ruimte geven aan plaatselijke gemeenten om hun eigen koers te bepalen.

De opvallendste wijziging is het schrappen van het artikel waarin stond dat de kerkenraad kan besluiten doopleden aan het avondmaal toe te laten; er staat nu slechts dat ‘de kerkenraad besluit wie worden uitgenodigd om aan het avondmaal deel te nemen.’ Ook is de bepaling geschrapt dat de kerkenraad beslist over de bevestiging van andere samenleving..

