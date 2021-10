‘Hervormingsdag is een stimulans om je telkens weer af te vragen: wat zegt mijn geweten?’

Lutherkenner Sabine Hiebsch: ‘Luther was in zijn nadruk op de rechtvaardiging níét eenzijdig.’

Kampen

Er zijn er niet veel van bewaard gebleven – lutherse avondmaalsloodjes. Zo’n penning kregen lutherse kerkgangers in Nederland bij de voorbereidingsdienst in de week voor het avondmaal. Als ze dan in de dienst aan tafel gingen, leverden ze die weer in.

‘Dat was géén toegangsbewijs’, benadrukt Sabine Hiebsch. Er zit verschil tussen de lutherse en de gereformeerde avondmaalsbeleving. Gereformeerden kennen vanouds de zelfbeproeving: overdenk je zonden, onderzoek je geloof en zie of je waardig bent aan het avondmaal te gaan. En ze kennen de kerkelijke tucht – het derde kenmerk van de ‘ware kerk’, volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Een kerkenraad kan mensen afhouden van het avondmaal. ‘Lutheranen zeggen: de dominee leidt..

