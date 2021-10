Blokkeer-christen Rozemarijn demonstreert voor het klimaat: ‘Ik weet me gedragen als ik het goede doe’

‘Klimaatdrammer’, noemt ze zichzelf. Ze deed een keer in toga mee aan een demonstratie. Ze schrikt niet terug voor blokkadeacties en is al een keer of tien gearresteerd. Theoloog en gevangenispastor Rozemarijn van ’t Einde mist de stem van de kerk in de klimaatcrisis. ‘Wij zijn toch experts in zonde en bekering? Blijkbaar niet dus.’

Een week lang zat Rozemarijn van ’t Einde elke dag ergens op straat in Den Haag – eerder deze maand – om te demonstreren voor het klimaat. Maandag en dinsdag in de buurt van de Tweede Kamer, woensdag op weg naar een snelweg (‘een stuk waar je zeventig mag, het was een veilig plan’), donderdag voor het partijbureau van het CDA, vrijdag in het kantoor van de lobbyclub van olie- en gasbedrijven. ‘Ik ben alle dagen gearresteerd, behalve op dinsdag, toen ben ik ‘‘bestuurlijk verplaatst’’.’

Ze schrok een paar keer van het politiegeweld. Twee keer werd er een journalist opgepakt. ‘Dat maakte me erg bang; het voelt of pottenkijkers niet welkom zijn bij de politie.’ Bij een actie op vrijdag werd een vrouw door de politie in de bus ‘neergekwa..

