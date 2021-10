Tischreden in de Lutherse Kerk van Woerden: ‘Maarten Luther hield van eten en hij hield van spreken’

Welke rol speelt Maarten Luther in Woerden, in de oudste Lutherse Kerk van Nederland? Zijn traditie om tischreden te houden, korte toespraken die voor gesprek zorgen aan de eettafel, wordt voortgezet in de gemeente. ‘Dat klonk heel luthers’, stelt een gemeentelid vast na de tischrede van André Rouvoet.

Voor in de Lutherse Kerk van Woerden is op een donderavond in oktober een lange tafel gedekt – maar niet voor het avondmaal. Op een wit papieren tafelkleed staan bruine, stenen borden en kleine wijnglaasjes. Er is quiche, er is brood. Er is Merlot en Chardonnay. Schouder aan schouder en tegenover elkaar zitten iets meer dan dertig gemeenteleden klaar voor een maaltijd én een toespraak.

‘Maarten Luther hield van eten en hij hield van spreken’, zegt een gemeentelid van de oudste Lutherse Kerk van Nederland, terwijl hij water inschenkt. De Duitse reformator, aan wie dit kerkverband zijn naam dankt, nodigde in de zestiende eeuw samen met zijn vrouw in Wittenberg studenten en andere geïnteresseerden uit voor maaltijden. Hij hield dan een korte..

