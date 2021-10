Vijf vragen over Halloween: ‘Christenen en niet-christenen vragen zich af hoe verantwoord het is’

Het is zondagavond Halloween. Ook al vinden veel mensen het een naargeestig, plat commercieel of zelfs occult feest - ieder jaar neemt de aandacht ervoor toe. Vijf vragen over het ‘meest gedemoniseerde’ volksfeest van het jaar.

Amersfoort

Halloween, is dat geen duivelsfeest?

Nee, wat je verder van Halloween vindt: het is geen duivelsaanbidding. Het verhaal dat het duistere feest zou teruggaan op een occult ritueel waarin kinderen aan Satan werden geofferd, is rond 1800 verzonnen door de Engelse schrijver Charles Vallancey die wel meer uit zijn duim zoog. Tijdens Halloween gaat het om de dood en de doden. In tal van culturen bestaan dergelijke feesten, zoals Divali bij de hindoes en in Latijns-Amerika de Día de los Muertos (’Dag van de doden’).

Volgens sociologen helpen ze om de angst van mensen voor ziekte, dood en lijden te kanaliseren. Geen feest is zo gedemoniseerd als Halloween, schreef journaliste Lisa Morton in haar boek over de geschiedenis van Hallow..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .