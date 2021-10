28 - Halloween, Goths, duivelse complotten - waarom zien we ineens overal spoken?

Dick en Daniël Geloven Het Wel podcast





Het is bijna Halloween. We worden overspoeld met doodshoofden, heksen, spinrag en monsterlijke pompoenen. Waar komt dit ‘feest’ vandaan, is het commerciële onzin, een occult gevaar of proberen mensen er reële angsten mee te managen? Wat zegt Halloween christenen? In het Design Museum in Den Bosch is nu een grote expositie over de gothic subcultuur. ND-redacteur en cultuurwetenschapper Robin van Deutekom ging erheen met de vraag: wat trekt mensen zo in het duistere? Is het alleen maar spel?