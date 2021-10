David de Vos wil met Simply Jesus ‘samen op God focussen; niet op standpunten over de QR-code’

Evangelist David de Vos hoopt met driedaagse conferentie Simply Jesus Come Together bij te dragen aan ‘herstel van Nederland’. ‘In de pandemie samen op God focussen; niet op standpunten.’ Mentale gezondheid is volgens De Vos een van de grootste gevolgen van de pandemie, en loopt daarom als rode draad door de conferentie.

Zwolle

Een maand geleden kondigde evangelist David de Vos aan dat Simply Jesus Come Together begin november doorgaat met coronatoegangsbewijs. Vanuit evangelisch Nederland kreeg hij veel kritiek op die keus. Hij bleef bij zijn besluit. Daarom is aanstaande vrijdag de aftrap van de vijfde evangelische conferentie in de IJsselhallen in Zwolle.

‘Ik verlang naar herstel in Nederland. Herstel van samenkomen, van eenheid, en van mentale schade’, zegt De Vos erover. ‘De impact van de pandemie is groot. Mensen lijden, ondernemingen zijn failliet, sociale ontmoetingen zijn veranderd. Binnen de kerkmuren heersen paniek en meningsverschillen. Het is mijn verlangen om dan opnieuw te zeggen: ‘simply Jesus’ – alleen Jezus. Het gaat écht alleen..

