Schrappen van de term ‘tucht’ uit kerkorde krijgt steun

Kerkrechtdeskundige Kornelis Harmannij bepreekt met de afgevaardigden de kerkordeartikelen over toezicht houden op elkaar in de kerk. (beeld lpb media)

Elspeet

Geen van de afgevaardigden maakte er vrijdag bezwaar tegen dat die term uit de kerkelijke regelgeving verdwijnt, bleek bij het vervolg van de bespreking van de concept-kerkorde. Het woord tucht is geschrapt, omdat kerkenraden zich verlegen voelen bij deze term. In de nieuwe kerkorde is het vervangen door de term ‘toezicht’. In de artikelen hierover is geregeld wat er moet gebeuren als gemeenteleden volharden in een bepaalde zonde of ‘afwijken van de bijbelse leer’.

Als een kerklid ‘in zonde leeft’, zijn er in de huidige situatie twee sanctiemaatregelen. Stap één is dat de kerkenraad diegene in stilte afhoudt van het avondmaal. Bekeert het kerklid zich niet, dan volgt stap twee: de kerkenraad informeert de gemeente, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .