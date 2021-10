Hongaarse christelijke jongeren zijn nog niet zó verdeeld als de politiek. Hun steun voor Orbán wordt steeds minder

Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar gaan de leerlingen van de katholieke Franz Liszt-basisschool in Hódmezövásárhely, in het zuidoosten van Hongarije, naar de kerk. Onder de regering van premier Orbán werd de oprichting van christelijke scholen gestimuleerd.

Op 23 oktober van dit jaar waren er twee optochten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, beide naar aanleiding van de Hongaarse Opstand, die op die dag in 1956 uitbrak – 65 jaar geleden – en in bloed werd gesmoord door Sovjettroepen. De grootste stoet – mede dankzij met gratis bussen aangevoerde aanhangers van de regering – liep over de Vrijheidsbrug, langs de Donau naar het Elizabethplein. Daar werden de enkele tienduizenden partijgangers van Fidesz toegesproken door de premier Viktor Orbán. Een kleinere stoet liep over de Andrassystraat naar het spreekgestoelte van Péter Márki-Zay, sinds 18 oktober de kandidaat van de gezamenlijke oppositie.

teksten uit Matteüs

Orbán hekelde in zijn rede de liberalen en de Europese..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .