Zingen in de Haarlemse openlucht

Het Presence Choir van Stichting Presence was donderdagavond aanwezig op de Grote Markt in Haarlem voor een avond van aanbidding en gebed voor Nederland. Er waren rond de 150 mensen aanwezig. Stichting Presence van evangelist Wim Hoddenbagh is bezig met een tour langs bekende pleinen van de hoofdsteden van de twaalf provincies. We zingen de Naam van Jezus op straat uit over de samenleving en verhogen God als Degene die regeert, zegt de organisatie. Eerder was het koor al onder meer in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Maastricht. Het koor leidde de aanbidding in met verschillende liederen, van Hoe groot zijt Gij tot Reckless love. <