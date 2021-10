Tim Hofman gaat preken: ‘Ik heb ook een boodschap van liefde en zingeving’

Presentator Tim Hofman gaat een Preek van de Leek houden in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel in Amsterdam.

Hofman maakt het programma BOOS, waarin hij gedupeerde mensen probeert recht te doen door verhaal te halen bij de veroorzaker. In deze krant zei hij niet meer te geloven na een ongeluk, maar hij betrapt zich erop nog wel te bidden. De Preek van de Leek is een initiatief van de doopsgezinde en protestantse kerk in Amsterdam. Hofman gaf zelf bij de kerk aan graag te willen preken: ‘Ik heb ook een boodschap van liefde en zingeving. En een opvatting over ethiek: wat is goed en fout. Dat wil ik graag delen’.

Nadat Tim Hofman preekt op 21 november, zal een week later schrijfster Natascha van Weezel voorgaan in de doopsg..

