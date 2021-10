Piet Roos (1938-2021) bleef altijd trouw aan de CGK: ‘Vlucht niet voor een genadig God’

Roos, in 1938 geboren in Utrecht, groeide op in een christelijk-gereformeerd gezin en studeerde theologie in Apeldoorn. Hij was predikant in achtereenvolgens Nijkerk, Middelharnis, Harderwijk, Utrecht-Noord en Damwoude. In de gemeenten waar hij predikant was, heeft hij ‘de uitersten leren kennen’, vertelde Roos bij zijn vijftigjarig ambtsjubileum in het Kerkblad voor het Noorden. ‘Van strikt conservatisme tot meer modern en oppervlakkig. Daartussen bevindt zich het smalle pad omhoog. Deze uitersten hebben mij, zo denk ik, bewaard voor extremiteiten, al zal iedereen dat over mij niet zo beoordelen.’

Dat niet iedereen dat zal vinden, hangt samen met zijn activiteiten voor Bewaar het Pand, de meest behoudende stroming binnen de Christelijke ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .