Overijssel stimuleert gesprek over herbestemming dorpskerken met prijsvraag: ‘Kerken zijn belangrijk voor leefbaarheid’

Provincie Overijssel schrijft een prijsvraag uit voor de beste concrete plannen om leegstaande dorpskerken toekomstbestendig te maken. ‘Nu is het moment om erover in gesprek te gaan.’

De prijsvraag ‘Kerkdorp in beweging’ is bedoeld om meer aandacht te vragen voor religieus erfgoed in Overijssel. Volgens gedeputeerde Roy de Witte (CDA) blijkt een goede herbestemming vooral moeilijk te vinden voor kerken in kleine dorpsgemeenschappen. ‘Dorpen hebben vaak al een dorpshuis en de sportvereniging heeft een belangrijke sociale functie. Dat maakt het niet makkelijker om iets nieuws toe te voegen.’

Het probleem wordt de komende jaren steeds groter. ‘Dit is het moment dat we het ijzer moeten smeden.’

De Witte merkt dat vooral rooms-katholieke kerken leeg komen te staan. ‘Ik ken een gemeente waar..

