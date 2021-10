Bijbelstudie leidt tot beter gedrag onder gevangenen: ‘Religieuze betrokkenheid zorgt voor moreel besef’

Waco

Amerikaanse onderzoekers van de Baylor University in de Amerikaanse staat Texas namen samen met Prison Fellowship International (PFI) de cursus ‘The Prisoner’s Journey’ onder de loep. Dit is een acht weken durende bijbelstudie voor gevangenen over het evangelie van Markus. Meer dan 460.000 gedetineerden in gevangenissen in 39 landen, waaronder in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en het Midden-Oosten, hebben de cursus van PFI inmiddels gevolgd.

Uit onderzoek in gevangenissen in Colombia en Zuid-Afrika blijkt dat door een dankbare houding en vermindering van negatieve emoties gevechten in de gevangenissen zijn afgenomen. Net als het drugsgebruik.

In Colombia vergeleken onderzoekers het gedrag van 217 geva..

