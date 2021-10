Jehova’s getuigen in Rusland verder in het nauw: zware straffen voor vier leden

Een Russische rechtbank heeft vier Jehova’s getuigen zware straffen opgelegd wegens ‘extremistische’ activiteiten. Leden van de geloofsgemeenschap staan sinds enkele jaren onder zware druk in Rusland.

Onder president Poetin staan Jehova’s getuigen in Rusland onder zware druk. In 2017 werd de gemeenschap door een rechtbank tot ‘extremistische organisatie’ verklaard.

Moskou

Drie mannen uit de religieuze gemeenschap kregen van de rechter in Astrachan acht jaar celstraf, terwijl een vrouw tot 3,5 jaar gevangenis werd veroordeeld. Volgens het Russische Onderzoekscomité, een soort Openbaar Ministerie voor ernstige misdaden, zou het viertal zich schuldig hebben gemaakt aan het organiseren van ‘extremistische’ bijeenkomsten.

De gemeenschap, die in Rusland ongeveer 175.000 leden telt, werd in 2017 door een rechtbank tot ‘extremistische organisatie’ verklaard, onder meer omdat de groep pretendeert ‘het enige ware geloof’ te prediken. Sindsdien maken de autoriteiten in heel het land jacht op de Jehova’s getuigen.

Afgelopen week nog werd een 49-jarige Jehova’s getuige in Sebastopol op de door Rusland geanne..

