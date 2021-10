Historische toenadering tussen soennitische en sjiitische islamitische leiders

Soennieten en sjiieten, de twee grootste stromingen in de islam, gaan al bijna veertien eeuwen hun eigen weg. Grootayatollah Ali al-Sistani en grootimam Ahmed al-Tayyeb, vooraanstaande leiders van beide richtingen, gaan elkaar begin november ontmoeten in Irak.

Najaf

Paus Franciscus bracht in maart een baanbrekend bezoek aan Irak. Zijn belangrijkste ontmoeting was die met Ali al-Sistani, die als grootayatollah de hoogste leider is van de sjiitische moslims in dat land. Franciscus was in Najaf te gast bij de ayatollah thuis.

Al-Sistani heeft groot gezag onder sjiieten - een islamitische stroming die vooral sterk vertegenwoordigd is in Iran, Azerbeidzjan, Libanon en Irak. In Iran bestaat een theocratische dictatuur, met ayatollah Ali Khamenei als hoogste leider. Al-Sistani (91) steunt de democratie die in Irak een moeizame start beleeft na de Amerikaanse invasie en bezetting vanaf 2003.

Grootimam Ahmed al-Tayyeb keek met meer dan gemiddelde interesse naar het bezoek van de paus, met wie hi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .