China verwijdert koepels en minaretten van moskeeën

Islamitische architectuur is volgens China een bewijs van ongewenste buitenlandse invloed. Daarom verwijdert het land bij duizenden moskeeën de koepels en minaretten. Het doel is de moslimbevolking te assimileren.

De Dongguan Moskee in Xining in juli, toen nog met koepel en minaretten.

Xining

China kende een beleid waarbij ruim vijftig etnische en religieuze minderheden erkenning kregen, en daarmee binnen het communistische bestel ook enige vrijheid. Dat verandert onder president Xi Jinping. Het land wil nu dat minderheden zich aanpassen aan het beeld van de regering van wat ‘Chinees’ is, schrijft verslaggever Emily Feng van de Amerikaanse nieuwssite NPR.

In het noordwesten van China, waar de islamitische Hui wonen, zijn in drie jaar tijd veel koepels van moskeeën gehaald. De overheid ziet deze als bewijs voor ‘Saudische en Arabische invloed’. Hui-moslims passen zich traditioneel al radicaal aan de Chinese cultuur aan. In bewoordingen en gebruiken zoekt ‘hun’ islam toenadering tot confucianisme en daoïsme.

Niet de goede m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .