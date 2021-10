Is de online dienst wel of niet voor iedereen? ‘Het internet vraagt al langer om bezinning’

Hoe zorg je ervoor dat het vertrouwelijke karakter van de eredienst kan blijven bestaan, terwijl een dienst online door iedereen te volgen is? ‘Gelovigen willen een rol blijven spelen in het publieke domein, maar dat heeft consequenties’, zegt de Kamper hoogleraar Leon van den Broeke, die aan theologiestudenten colleges geeft over wat er kan misgaan met kerkdiensten.

Kampen

Een fragment uit een preek of gebed dat maatschappelijk een eigen leven gaat leiden. Het is van alle tijden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw speelde in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Ede de kwestie met dominee Jan van Amstel. De manier waarop hij een voorbede had geformuleerd leidde tot een rechtszaak, waardoor de predikant naast rectificatie een schadevergoeding moest betalen.

Of in 2006 de Wassenaarse predikant Kees Mos die in een preek antisemitische uitspraken deed welke ook voor een maatschappelijke rel zorgde. Zo kan wat gezegd is in de beslotenheid van een samenkomst ineens op straat komen te liggen.

Ook de preek van dominee Visser, en de ophef die daarop volgde, past in dit rijtje, vindt Leon van de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .