Geschokte reacties op infiltratie gemeenten in moskeeën: ‘De NCTV is van alle wetten en God los’

Minstens tien gemeenten hebben undercover onderzoek gedaan in de islamitische gemeenschap, daarbij financieel gesteund door de NCTV. Advocaat Peter Schouten stelt dat dit wettelijk gezien niet mag: ‘We hebben in een politiestaat geleefd.’

Rotterdam

Er vielen harde woorden, zaterdag in islamitisch centrum De Middenweg. Vorige week bleek uit onderzoek door NRC Handelsblad dat minstens tien gemeenten hebben geïnfiltreerd in moskeeën en bij islamitische activiteiten. Vaak zonder dat hier een serieuze verdenking aan ten grondslag lag. De Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV) financierde dit alles. Dat nieuws sloeg in de moslimgemeenschap in als een bom.

Muslim Rights Watch Nederland organiseerde daarom in De Middenweg een avond met als thema ‘Werkwijze van de NCTV onder de loep’. Imam Rafik Dahman vertelde over zijn persoonlijke ervaringen in Zoetermeer. Advocaat Peter Schouten, die bescherming geniet van de NCTV omdat hij als advocaat van een kroongetuig..

