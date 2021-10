Geloven in Schoonebeek: ‘Goed noaberschap begint met elkaar kennen en je samen verantwoordelijk voelen’

Trots staat de kerk in het centrum van het dorp Schoonebeek. Op de gevel staat ‘Dorpskerk’, in rustige witte letters, en aan de straatkant bieden de openstaande deuren een gastvrije aanblik. Naast de kerk ligt de pastorie, met grote letters ‘inloop’ op de ramen, en rondom een flinke lap tuin.

Tegenover de kerk het winkelcentrum met volop eetgelegenheden, en in een hoek een ‘jaknikker’, de machine waarmee lange tijd de olie bij Schoonebeek uit de grond werd gehaald. Aan de andere kant van de kerk ligt het ‘Aole Gemientehoes’; sinds de gemeentelijke herindeling is dit een multifunctioneel centrum.

Het had heel wat voeten in de aarde voordat de hervormde kerk de naam Dorpskerk kreeg. In 2012 was de fusie van hervormd en gereformeerd Sch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .