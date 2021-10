VOG’s aanvragen voelt nog onwennig voor kerken: ‘Het is gewoon goed dat soort checks in te bouwen’

Zwolle

In het onderwijs en de kinderopvang is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) allang verplicht, maar in de kerk kun je meestal zonder zo’n papiertje vrijwilligerswerk doen met kinderen, ouderen of psychisch kwetsbare mensen. Dat gaat snel veranderen, als aan de Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties ligt.

‘Uiteindelijk streven wij naar de situatie dat de VOG bij de aanstelling hoort’, schrijft de commissie in de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken in een brief die komende week naar de kerkenraden wordt verstuurd. ‘Bij het niet overleggen van de VOG volgt geen benoeming voor een functie met kwetsbare personen.’

Ineke van Dongen, preventiemedewerker bij het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties, scha..

