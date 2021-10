Boegbeeld en zorgenkind: een gemeenteportret van de CGK Zwolle in vijf sleutelbegrippen

Met 4700 leden is de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle de grootste van het kerkverband. De ene CGK’er is trots op de kerk die zo pioniert in het bereiken van buitenkerkelijken, de andere CGK’er kan er alleen nog maar bezwaard naar kijken: eerst de ruimte voor praktiserende homo’s en nu voor de vrouw in het ambt.

In de Noorderkerk (CGK) aan de Thorbeckegracht in Zwolle worden psalmen en modern liederen gecombineerd.

Wat is dit voor gemeente, die deze maand het kerkverband én de eigen gemeenteleden verraste met het besluit hun beleid met betrekking tot de inzet van vrouwen om te zetten in het toelaten van vrouwen tot alle kerkelijke ambten? Een gemeenteportret in vijf sleutelbegrippen.

Consequent missionair

Hoe word je de grootste Christelijke Gereformeerde Kerk van het kerkverband? Door volhardend missionair te zijn. Dit begint in Zwolle al in 1956 onder de geestelijke leiding van predikant Arie Bikker. Hij is in 1928 als eerste zendeling vanuit de CGK uitgezonden naar Sulawesi, Indonesië. Met de blik naar buiten komt hij binnen in Zwolle. ‘Er is een anekdote dat hij al spelenderwijs de gemeente aan de Thorbeckegracht ritmis..

