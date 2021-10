Paus feliciteert patriarch met 30e verjaardag van intronisatie

Istanbul

De Goddelijke Liturgie ter gelegenheid van de verjaardag vond plaats in de kathedraal in de Istanbulse wijk Fener, waar sinds de verovering van Constantinopel door de Ottomanen de oecumenische patriarchaat is gevestigd.

Het patriarchaat publiceerde op zijn internetsite een persoonlijke felicitatie van paus Franciscus. Deze sprak over ‘een broederlijke vriendschap’ tussen beiden die ‘gedurende meerdere ontmoetingen werd gevoed, niet alleen in Rome, maar ook in Fenar, Jeruzalem, Assisi, Caïro, Lesbos, Bari en Boedapest’.

Volgens Franciscus delen beiden ‘het begrip van onze gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid in het licht van de urgente uitdagingen waar de gehele mensenfamilie vandaag voor staat’.

In het bijzonder b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .