Loes Hegger groeide op tussen internationale ex-priesters: ‘Het biedt mogelijkheden als culturen samenkomen’

In een groot huis in Velp, een ‘asielzoekerscentrum avant la lettre’, vingen Herman en Willy Hegger in de jaren zestig en zeventig uitgetreden rooms-katholieke priesters op. Tussen die mannen, afkomstig uit allerlei landen en vaak verstoten door familie en dierbaren, groeiden ook de kinderen van het gezin Hegger op. Deze maand verschijnt het boek van dochter Loes over deze villa De Wartburg, waar meer dan honderd vluchtelingen onderdak vonden.

Zelf ziet Loes Hegger haar boek als ‘een universeel verhaal over ontworteling’. Haar vader was in de jaren vijftig een bekende Nederlander, omdat hij als eerste uitgetreden katholieke priester publiek bekendheid kreeg. Hij trad al uit in de jaren veertig en stapte over naar de Gereformeerde Kerken in Nederland, waar hij dominee werd. Hij liep voor de troepen uit. Later hielp hij in De Wartburg andere ex-priesters om hun eerste stappen te zetten in het ‘gewone’ leven.

Loes Hegger

Loes Hegger is actrice, regisseur, docent en toneelschrijver. Ze studeerde aan de École Internationale Formation Théâtrale in Parijs. Tegenwoordig woont ze in Amsterdam. Ze heeft twee kinderen.

Villa De Wa..

