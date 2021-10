Hongarije betaalt voor kerkrenovaties in buurlanden

De Hongaarse regering financiert restauraties van honderden kerkgebouwen in buurlanden. In Slowakije moest de regering het nieuws uit de kranten vernemen.

Bratislava

Volgens Slowaakse kranten wil de regering van Viktor Orbán meer dan vier miljoen euro schenken aan kerken in het zuiden van Slowakije. Zonder dat de Slowaakse regering daar echter bij betrokken is.

Het gaat om 100 kerken. Daarvan zijn er 69 rooms-katholiek, 25 gereformeerd, en 6 Grieks-Katholiek. Daarnaast is staat ook een synagoge op de lijst. De subsidie betreft voornamelijk de restauratie aan de buitenkant en is op verschillende plekken al gestart.

De Hongaarse regering wil de restauratie van kerkgebouwen in Hongarije en buurlanden met 70 miljoen euro steunen. Volgens Hongaarse media betreft dit de restauratie van 1400 kerken in Hongarije en 400 in verschillende buurlanden. De Rooms-Katholieke Kerk in Slowakije heeft..

