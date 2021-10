Bij de amish vind je nog papieren kranten die gesmuld en gespeld worden

Overal in de Verenigde Staten hebben lokale kranten het moeilijk, maar de amish vormen een oase in de woestijn. Zij lezen geen nieuws op internet, maar wel een gedrukte krant. En die doet het goed, dankzij een groeiende achterban met grote gezinnen.

Die Botschaft is een weekkrant met een oplage van 16.000. Ondanks de naam in Pennsylvania-Duits zijn de verhalen in het Engels; ze zijn geschreven als brieven – vanuit het hele land.

Sinds 2005 is de oplage met 60 procent gegroeid, van 10.000 naar 16.000 exemplaren, zegt hoofdredacteur David Lapp. Hij houdt kantoor naast zijn boerderij in de buurt van Harrisburg. Het gebouw van twee verdiepingen verraadt aan de buitenkant niets, maar binnen vind je de redactie die de Old Order Amish-gemeenschap in de hele VS bedient. Daarnaast runt Lapp er een postorderbedrijf in kruiden, hennepolie en andere zaken.

Hoe kan het dat Die Botschaft – die ..

