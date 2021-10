De dochter van de dominee ging twijfelen en maakte daar een documentaire over met haar ouders

Wat als de dochter van de dominee zelf niet meer gelooft? In de EO-documentaire ‘De dochter van de dominee’ gaat filmmaker Christine Boersma in gesprek met haar ouders over haar geloofstwijfels.

Amsterdam

De net afgestudeerde Christine Boersma (25) verliet in september dit jaar de Nederlandse Filmacademie met naast een diploma op zak ook de VPRO Documentaireprijs voor de beste eindexamendocumentaire. Zaterdag wordt de EOdoc De dochter van de dominee uitgezonden op NPO 3. In een voor de film gebouwde replica van de woonkamer van hun oude huis, interviewt Boersma haar broers en ouders over het geloof, de twijfels en het bewandelen van een andere weg dan je ouders.

Hoe is de film tot stand gekomen?

‘Ik wilde een film maken over hoe elk mens een heel subjectieve beleving heeft van de wereld. Het interesseert me enorm dat je als mens nooit helemaal kunt achterhalen wat nu de waarheid is. Het was niet mijn plan om een film over mi..

