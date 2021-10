Timothy Cho vluchtte twee keer uit een strafkamp in Noord-Korea, kwam tot geloof en vertelt nu zijn getuigenis

De Noord-Koreaanse Timothy Cho vluchtte tot God in een gevangenis in Shanghai.

Ermelo

In 2010 staat Timothy Cho, dan een student van 22, op het podium van een Nederlands evenement over vervolgde christenen. Aan duizenden bezoekers vertelt hij zijn getuigenis. Hoe hij op negenjarige leeftijd werd verlaten door zijn ouders die vluchtten voor honger en het Noord-Koreaanse regime. Hoe hij zelf vluchtte als tiener, werd opgepakt en traumatische maanden in een Noord-Koreaans gevangenenkamp meemaakt. En hoe de tweede ontsnappingspoging uitliep op vrijheid én een belofte van God. Eenmaal thuis in Engeland, waar hij woont, belt hij een organisator van het evenement van Open Doors, om te zeggen dat hij niet meer kan getuigen. ‘De hele reis naar huis heb ik gehuild. De nachtmerries die ik al had, werden na een getuigenis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .