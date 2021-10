Zwart kruis moet autorijders verleiden een gordel te dragen

‘Leg je leven in handen van God.’ Met deze boodschap ontwierp de activistische designfirma Chairbox een satirische ‘gordeldummy’ in de vorm van een zwart kruis.

De dummy draagt de naam Devine Protection (Goddelijke bescherming). Wie geen zin heeft zich in te snoeren, kan het kruis in de gordelhouder steken om in ieder geval af te zijn van de vervelende waarschuwingssignalen die de auto blijft afgeven, aldus de makers. Maar dat is niet het enige: ‘Het kruis stelt bestuurders in staat hun geloof te bewijzen in God als beschermer tegen alle kwaad.’

Met het concept bedoelen de bedenkers uiteraard het omgekeerde: draag een autogordel, zodat je je leven niet in de waagschaal stelt. Maar de naargeestig benadering en zwarte humor vallen niet bij iedereen in goede aarde. Op de Facebookpagina van kunstwebsite Designboom krijgen de makers flinke kritiek. ‘Hoe durven jullie te spotten met een symbool d..

