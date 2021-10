Britse bisschop: beschouw toedienen laatste sacramenten als spoedeisende hulp

Britse politicus Sir David Amess werd vrijdag vermoord tijdens een bijeenkomst in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea.

Londen

Een soortgelijke bewering was eerder te horen in het Lagerhuis. Aanleiding was de weigering van de politie een katholieke priester toe te laten bij de neergestoken parlementariër.

Pater Jeff Woolnough twijfelde geen moment toen hij hoorde dat de Britse politicus Sir David Amess, een vriend, in levensgevaar verkeerde na meerdere keren te zijn gestoken. De katholieke priester spoedde zich naar de plek des onheils, waar hij van de politie te horen kreeg dat hij niet naar het slachtoffer mocht om hem de laatste sacramenten toe te dienen. Alleen spoedeisende diensten mochten het met linten afgezette gebied betreden.

heilige rozenkrans

Woolnough zei de houding van d..

