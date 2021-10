Lhbti-koers houdt Reformed Church van Verenigde Staten in de greep

De Reformed Church in America (RCA) buigt zich over een nieuwe kerkstructuur waarin kerken meer vrijheid krijgen een eigen koers te volgen rond lhbti-thema’s.

De synode is enthousiast over het voorstel om vertrekkende kerken betrokken te houden bij het zendingswerk.

Tucson

Uit een rapport van het kerkverband blijkt dat meerdere gemeenten voornemens zijn eruit te stappen omdat ze meer vrijheid willen voor een eigen lhbti-koers. De synode, die donderdag begon en tot en met dinsdag duurt, probeert een breuk te voorkomen door te stemmen over verschillende veranderingen in de kerkstructuur.

Op dit moment moeten alle RCA kerken zich aan de kerkorde houden, maar hoeven ze uitspraken van de synode niet altijd op te volgen. Thema’s die niet in de kerkorde terugkomen, zoals de lhbti-koers, worden lokaal aangepakt. Daarbij moeten lokale kerken, die op basis van geografie in een classis zijn ingedeeld, samen beslissen over de lijn die ze volgen. Het voorstel van de synode is dit niet langer op basis v..

