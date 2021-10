Poolse lutherse kerk geeft groen licht voor vrouwelijke predikanten

Begin volgend jaar zal in de lutherse kerk van Polen de eerste vrouwelijke predikant worden gewijd. Dat besloot de synode van de kerk in Warschau. Daarmee is het een van de laatste lutherse kerken ter wereld die vrouwen toelaat tot het ambt van dominee.

Warschau

Bij de stemming over het voorstel, stemden 45 synodeleden voor de toelating van vrouwen tot het predikantsambt en 13 leden tegen. In 2010 en 2016 haalde het voorstel niet de benodigde twee derde meerderheid: in 2016 kwam het acht stemmen tekort. Binnen de kerk was er al 70 jaar discussie over de kwestie.

Bisschop Jerzy Samiec, zelf een voorstander van vrouwelijke dominees, liet echter weten omwille van de eenheid in de kerk, rekening te willen blijven houden met tegenstanders van vrouwelijke predikanten. Sinds 1999 kunnen vrouwen in de lutherse kerk van Polen al het diakenambt vervullen. Deze vrouwelijke diakenen mogen sinds 2016 ook voorgaan in een Avondmaalsdienst, maar zij konden nog geen plaatselijke gemeente leiden.

