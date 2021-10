Een viering met muziek, stilte en oude teksten – en de kerk stroomt vol

Het zijn nogal klassieke producten waarmee cabaretier Herman Finkers en musicus Hanna Rijken de wetten van ontkerkelijking en secularisatie weten te tarten. In ‘hun’ kerken geen flitsende mediashow, maar een gregoriaanse mis en een choral evensong. En toch blijft geen bank of stoel onbezet.

Elke week stond – tot de coronacrisis – ergens in een Utrechtse binnenstadskerk op donderdagavond een Choral Evensong op het programma. Een initiatief van theoloog en musicus Hanna Rijken. De invulling van de avonddienst is min of meer identiek aan die van een anglicaanse evensong. Kleine toevoeging: na afloop is er een borrel in een nabijgelegen café.

Cabaretier Herman Finkers organiseert zijn Missa in Mysterium – een heilige mis, mét eucharistie. Alles wordt gezongen, in het Latijn. Sinds 2016 toert hij ermee door het land.

Waar de missionaire initiatieven van parochies en gemeenten in de regel op weinig enthousiasme kunnen rekenen, zitten kerken bij evensong en mis aflevering na aflevering vol. Hoe is dat mogelijk?

Rijken, afkomstig uit ..

