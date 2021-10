Bezoek Eritrees-orthodoxe delegatie ‘enorm zorgelijk’

Amsterdam

Eritrea, het land in de Hoorn van Afrika, kent al jaren een dictatoriaal regime. Onder leiding van president Iasias Afiwerki zijn er al ruim twintig jaar geen verkiezingen geweest, worden inwoners gedwongen tot slavernij en scoort Eritrea op het gebied van persvrijheid zelfs slechter dan Noord-Korea. De situatie is zo ernstig dat Eritrese vluchtelingen die Nederland bereiken voor langere tijd bescherming krijgen. Eritrese vluchtelingen zijn, op Syriërs na, de grootste groep vluchtelingen die Nederland kent. Zo vroegen tussen 2014 en begin 2017 zo’n 17.000 Eritreeërs asiel aan in Nederland.

Binnen de Eritrese gemeenschap in Nederland bevinden zich veel christenen. Veel daarvan gaan naar de Eritrees-Orthodoxe Ttewahedo Kerk; ..

