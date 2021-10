Geloven in de Bijlmer: Voor iedereen een bord warm eten

In De Nieuwe Stad kun je je handen uit de mouwen steken, of alleen even je telefoon opladen.Â

Vorig jaar leefde dertiger Lamini, geboren in Guinee-Bissau, met veertien andere ongedocumenteerden in het Nelson Mandelapark in Amsterdam. Dat was koud en hopeloos. Nu is hij gastheer in kerkcentrum De Nieuwe Stad, een paar honderd meter verderop in Amsterdam-Zuidoost.

Als Lamini ziet dat er gasten binnenlopen in De Nieuwe Stad, zet hij zijn dweil tegen de muur en loopt naar de brede balie. ‘Bro, help jezelf’, zegt hij terwijl hij de deksels van twee grote pannen met rijst en kip optilt.

Hij bezorgt ook, samen met andere ongedocumenteerden, gratis maaltijden bij buurtgenoten thuis. Want het hebben van een Nederlands paspoort en huisvesting betekent niet dat je altijd te eten hebt. Dat weten ze bij De Nieuwe Stad allemaal.

