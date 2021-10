Welke vijf principes zijn belangrijk bij het vertalen van de Bijbel? Drie professionele lezers reageren op de NBV21

Met de NBV21, die deze week is verschenen, corrigeert de Nieuwe Bijbelvertaling zichzelf. Projectleider Matthijs de Jong van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vertelt over vijf uitgangspunten bij het vertalen van de Bijbel, die nu - zegt hij - beter en consequenter zijn toegepast dan in 2004. En drie professionele bijbellezers geven hun leeservaring weer.

Koning Willem Alexander kreeg deze week in de Grote Kerk in Den Haag het eerste exemplaar van de NBV21 aangeboden.

‘Waaraan moet een bijbelvertaling voldoen - moet ze allereerst leesbaar, nauwkeurig, eigentijds of herkenbaar zijn?’ Die vraag legt Matthijs de Jong, hoofd vertalen bij het Vlaams-Nederlands Bijbelgenootschap, als eerste neer bij de volgers van een ‘webinar’ over de NBV21. Het is een kleine week voor de feestelijke overhandiging aan de koning.

Liefst alle vier natuurlijk, geeft hijzelf als antwoord, maar ‘nauwkeurig’ springt er voor hem uit. ‘Want aan een slordige vertaling heb je niets.’ Alleen: is nauwkeurig hetzelfde als letterlijk?

Niet in Marcus 1 vers 4, geeft hij als voorbeeld, waar letterlijk staat: ‘Hij [Johannes] predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.’ Dat is een opeenstapeling van woorden die in het Nederlands ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .