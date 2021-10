27 - Stopt de BEAM-kerkdienst nu de kerken weer open zijn?

EO-presentator Joram Kaat is te gast. Sinds het begin van de eerste lockdown is ‘zijn’ BEAM-kerkdienst op zondagmorgen in veel christelijke gezinnen vaste prik geworden. Nu staan de kerkdeuren weer open. Betekent dat het einde van de tv-kerkdienst op NPO2? En wat komt er daarna? Dominee Paul Visser hield in Middelburg een opmerkelijke preek, waarin hij het visioen uit Openbaring 13 verbindt aan The Great Reset en coronamaatregelen. Daniël blikt terug op zijn veelbesproken interview met Visser. En Dick was bij de presentatie van de herziene Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21. Wat is er allemaal veranderd? En moet je die nieuwe bijbel kopen?