Duurzaamheid leeft onder dominees: ‘Geef duurzaamheid een plek in de kerk’

Wat moet de kerk doen met klimaatverandering? Hoe preek je over duurzaamheid? En hoe ga je hierover in gesprek met de gemeente? Bij zulke vragen stonden tachtig theologen, kerkelijk werkers en predikanten donderdagmiddag stil.

Duurzaamheid leeft onder dominees. Dat blijkt uit de onverwacht hoge opkomst bij de studiemiddag over geloof en duurzaamheid. In de Amersfoortse Bergkerk denken theologen, kerkelijk werkers en predikanten na over de kerk en duurzaamheid.

Tijdens de workshopronde wordt, heel concreet, stilgestaan bij het thema duurzaamheid. Onder andere bij de workshop ‘hoe kun je spreken over duurzaamheid en gerechtigheid’ van dominee Sam Janse.

Janse, een van de schrijvers van het bijbelstudieboek Eenvoudig leven, vraagt de aanwezigen om een preekfragment te schrijven waarin duurzaamheid een rol speelt. ‘Gewoon, zoals je het bespreekbaar wilt maken in je kerk’.

Dat dit moeilijk is, blijkt als een van de aanwezigen opmerkt dat ‘het nog..

