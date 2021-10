Kennis slavernijverleden is te gering

De rol van de kerken in het slavernijverleden mag niet onderschat worden, zegt Dorottya Nagy, hoogleraar theologie en migratie. Een tentoonstelling in de vorm van een tafel moet kennis over dit onderwerp én ontmoeting stimuleren.

Amsterdam

De eerste zwarte man die in Leiden promoveerde was een theoloog. In zijn proefschrift verdedigde hij, een ‘pleegkind’ van een Nederlandse koopman van de West-Indische Compagnie, de slavernij als ‘niet strydig tegen de christelyke vrijheid’. Als een soort geestelijk verzorger voor witte slavenhandelaren keerde hij terug naar zijn geboorteland Ghana. Maar daar vonden de witte mannen hem maar wat ongemakkelijk, óók omdat deze zwarte theoloog hen terecht wees vanwege hun buitenechtelijke affaires. Deze Jacobus Capitein, uiteraard niet zijn geboortenaam, is een van deze zeven personages die de reizende tentoonstelling Slavernijverleden en Kerken in Nederland vormen. De verhalen van Nederlanders en tot slaaf gemaakte mensen z..

