The Great Reset volgens dominee Paul Visser. ‘Dan word je uitgeplugd.’

Een preek van de bekende dominee Paul Visser over het gevaar van The Great Reset wordt veel bekeken. ‘Er kunnen ontwikkelingen komen waardoor je wordt uitgesloten.’ Is de protestantse predikant een complotdenker? Visser reageert in dit interview.

Paul Visser in een preek: ‘Er zijn al mensen uitgeplugd omdat ze anders over covid dachten dan gewenst. Het lijkt erop dat het niet ver meer weg is, dat je gewoon uitgeplugd kunt worden.’

Middelburg

‘The Great Reset is iets heel moois, maar ook iets afschuwelijks. Al je vrijheid kwijt en overgeleverd aan een systeem dat moet zorgen voor jouw geluk en je dus ook doodongelukkig kan maken als je niet meer past binnen het systeem. Dan gaat jouw stekker eruit en word je uitgeplugd. En dan?’

Teksten die een complotdenker zou kunnen uitspreken, maar die opvallenderwijs komen uit een preek. Zondagavond ging dominee Paul Visser, een bekende predikant uit de rechterflank van de Protestantse Kerk in Nederland, voor in Middelburg. Hij preekte over het visioen in Openbaring 13: ‘Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam en het sprak als een draak.’

De kerkdienst staat op YouTube en is inm..

