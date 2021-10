‘In de kerk zijn we het verleerd om te zoeken naar eenheid op hoofdzaken, we willen te vaak ons gelijk halen’

De kerk in Nederland is diep verwond, zegt de evangelische auteur en theoloog Joël Boertjens. Met een nieuw boek hoopt hij bij te dragen aan verbinding en herstel. ‘Sta op om daadwerkelijke verbinding te zoeken met wie God op je pad brengt.’

Al voordat Joël Boertjens zijn eerste boek Allen voor Eén in mei 2020 uitbrengt, heeft hij een idee voor een volgend boek. Het verhaal over de rondreizende evangelist Filippus en de schatrijke, maar gekwetste Ethiopische eunuch laat hem niet los. Anderhalf jaar reist het verhaal met hem mee. Het krijgt een steeds diepere betekenis. Het is een verrassende ontmoeting, waarvan volgens Boertjens de kerk vandaag veel kan leren.

U zegt dat de kerk in Nederland ‘diep verwond’ is. In welk opzicht?

‘De kerk heeft herstel nodig. We zijn het verleerd om te zoeken naar eenheid op hoofdzaken. De kerk zit vaak in zijn eigen bubbel en voert achterhoedegevechten over theorieën, zoals bij de Nashville-verklaring of minutieuze scenario’s over de ei..

