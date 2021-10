Koning krijgt nieuwe bijbel, gebaseerd op duizenden lezersreacties

God is weer ‘Hij’ met een hoofdletter, Prediker 7 krijgt een minder vrouwonvriendelijke klank en voor het eerst verschijnt er bier in een Nederlandse standaardbijbelvertaling. In de Haagse Grote Kerk ontving de koning het eerste exemplaar van ‘dé bijbel voor de 21e eeuw.’

Koning Willem Alexander neemt in de Grote Kerk het eerste exemplaar van de NBV21, de vernieuwde Nieuwe Bijbelvertaling, in ontvangst.

Den Haag

Veel had de koning niet te melden, deze woensdagmiddag in de Grote Kerk in Den Haag. Hij nam de eerste herziene Nieuwe Bijbelvertaling aan van NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf, en verdween weer van het podium. Maar zijn aanwezigheid, als ‘beschermheer’ van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) gaf de presentatie van wat dé Nederlandse bijbelvertaling moet worden wel extra cachet. Buitenwerf zei over de Bijbel dat ‘geen boek mensen zo confronteert met zichzelf en met God’.

De NBV21 verschilt op 12.000 punten van de ‘oude’ Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, benadrukt projectleider Matthijs de Jong vo..

