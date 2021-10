Kerken in Biblebelt kijken ‘met zorg’ naar coronacijfers, kerk in Staphorst laat minder bezoekers toe

De stijgende besmettingsaantallen in de Biblebelt betekenen voor kerken in de regio dat ze ‘voorzichtig blijven’, of zelfs weer afschalen. Dat laatste doet de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst.

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst laat vanaf komende zondag minder bezoekers toe in hun diensten.

Landelijk is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken snel gestegen. Vooral in verschillende gemeenten in de Biblebelt valt het hoge aantal besmettingen op. In Staphorst waren de cijfers de afgelopen dagen het hoogste. Daarom heeft de Hersteld Hervormde Kerk in het dorp besloten flink af te schalen in het aantal bezoekers.

‘Tussen twee rijen mensen laten we steeds een bank vrij’, zegt ouderling Jan Talen tegen de Stentor. Zijn gemeente houdt de zondagse diensten in de Grote Kerk, waar ruimte is voor 2300 mensen. Vol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .