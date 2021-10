Besluit vrouw in het ambt CGK Zwolle vergroot spanning binnen kerkverband

Het besluit van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle om vrouwen toe te laten tot de kerkelijke ambten zet de verhoudingen in het kerkverband op scherp. Predikanten die tegen zijn, hebben al gezegd dat zo’n kerk niet langer gereformeerd mag heten.

De vrouw in het ambt en het accepteren van homoseksuele relaties zijn onderwerpen die de Christelijke Gereformeerde Kerken diepgaand verdelen. De spanning is al jaren te snijden in het kerkverband van zo’n zeventigduizend leden. Hoewel de gemeenten allemaal volbloed christelijk-gereformeerd zijn, lopen in de praktijk de wegen ver uiteen. Niet alleen op uiterlijke vormen zoals zangcultuur en kleding, maar ook in principiële keuzes als vrouwen dezelfde functies geven als mannen en homoseksuele stellen toelaten tot het avondmaal. De ene gemeente is hartgrondig voor, de ander tegen.

De keuze van de Christelijke Gereformeer..

