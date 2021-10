Meer dan een ‘kinderpraatje’ - Henk Kuindersma overleden (1946-2021)

Op 6 oktober overleed godsdienstpedagoog Henk Kuindersma; woensdag wordt hij begraven vanuit de Grote of Sint Martinuskerk in Dokkum. Als geen ander ontwikkelde hij theologie voor kinderen.

Henk Kuindersma werd 75 jaar en overleed na een kort ziekbed. Deze zomer nog publiceerde hij met Maartien Hutter het boek Nooit meer een kleurplaat. De titel vatte zijn levenswerk samen: theologie voor kinderen omzetten in theologie met kinderen. Een docent die verhalen vertelt voor een groep stilzittende en alleen luisterende kinderen, was voor hem totaal achterhaald. Andere werkvormen en participatie zoden meer aansluiten op de tijd van nu, waarin doen en beeld en beweging meer centraal staan. Kuindersma vond werk in het basisonderwijs. Daarnaast studeerde hij pedagogiek en theologie. Hij promoveerde in 1998 aan..

